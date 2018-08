Vitne kan ha sett 17-åringen komme hjem

Vitnet, som ikke ønsker å stå frem, skal ha kontaktet politiet om denne observasjonen tirsdag kveld. Vitnet skal ha sett en person syklende forbi mot hjemmet til den drapssiktede 17-åringen.

– Jeg har sagt fra til politiet som fortsatt er her, sier vitnet til NRK sent tirsdag kveld.

Ifølge vitnet skal politiet ha gått gjennom loftet på hjemmet til 17-åringen med lommelykt på dette tidspunktet.

Politiet har vært i boligen flere ganger.

Vitnet sier det var mørkt på tidspunktet observasjonen ble gjort, men vitnet er ganske sikker på at det 17-åringen som har passert.

– Det er ofte at folk sykler eller går forbi her, men ikke så sent. Han syklet ganske fort, så han må ha kjent stedet. Han forsvant det stedet politiet senere sperret.

Gikk på stien

Samtidig som vitnet NRK har snakket med kan ha sett 17-åringen, skal et kjærestepar TV2 har vært i kontakt med ha gått på stien nær stedet Sunniva Ødegård ble funnet.

De skal ha gått på stien på Varhaug klokken 00.30 sammen med hunden Alice. Hunden skal ikke ha markert på stien.

Politiets krimteknikere nær stedet Sunniva Ødegård ble funnet. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er mulig at jeg ikke ville sett noe, men hunden ville garantert ha markert. Spesielt hvis det lå et menneske der, sa Jan Willy Østbø til TV2.

Skal ha syklet forbi kiosk

En tenåring, som VG kaller et av politiets viktigste vitner, skal ha sett 17-åringen sykle forbi Mix-kiosken på Varhaug. Tenåringen skal ha sett 17-åringen mellom 23.20 og 23.30 søndag kveld.

Mix-kiosken på Varhaug. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Han syklet forbi i en voldsom fart. Han kikket bort og ned i bakken, fortalte vitnet til avisa.

En tenåring NRK har vært i kontakt med forteller det samme.

Klokken 22.41 søndag kveld fikk politiet melding om forsøk på innbrudd eller hærverk i en barnehage på Varhaug. Det var et vaktselskap som ringte. Innbruddsalarmen i Trekløveren barnehage skal ha gått klokken 21.30.

Trekløveren barnehage på Varhaug. Foto: Mathias Oppedal / NRK

I 21-tiden skal 17-åringen ha vært på Mix-kiosken.

Sunniva Ødegård ble funnet død klokken 03 natt til mandag. 13-åringen skal ha vært i en telefonsamtale med kjæresten da den ble avbrutt klokken 22.30.

«Shit!» var det siste hun sa har kjærestens mor fortalt til Stavanger Aftenblad.