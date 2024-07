Viste frem kniv under et tyveri i Haugesund

En mann ble i dag like over klokken 14.30 stoppet av en vekter for tyveri i fra en butikk i Haugesund sentrum. Mannen fremviste en kniv og forlot stedet. En mann i 30 årene har blitt pågrepet i sentrum. Han blir tatt med til legevakten før han blir innsatt i arrest.

Politiet har sikret bilder av overvåkning og tatt avhør av vekter.