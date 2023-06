Visit Norway feilreklamerte om gratis kollektivtilbud

Siden slutten av mai har Visit Norway prøvd å lokke turister til Stavanger, ved å reklamere for at det snart blir «gratis å benytte seg av offentlige busser, båter og tog i hele Stavanger kommune». Problemet er bare at dette ikke stemmer. Det melder Rogalands Avis.

Fra 1. juli er kollektivtilbudet gratis, men bare for personer som er folkeregistrert i Stavanger kommune. Visit Norway beklager for feilen som nå er rettet opp.

– Vi har dessverre gjort feil her, da det var uklart i starten av tilbudet kun var for byens innbyggere, skriver webredaktør for Visit Norway, Christine Baglo, i en e-post til avisen.