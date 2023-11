På tampen av en kamp i den nasjonale Bring-serien, bestemte Brynes gutter 16 seg for å overraske.

De utførte nemlig et innøvd trekk, hvor de gjennomfører fire suksessfulle «flyvere» på rad, før siste mottaker kan slippe ballen i mål.

Klippet gikk raskt viralt etter at Bryne publiserte en video av den firedoble flyveren på sin Instagram-konto. Videre har den også blitt delt på andre kontoer på Instagram og TikTok.

Nå har videoen blitt sett over 80 millioner ganger.

– Det har tatt helt av. Vi kunne aldri forestilt oss at den skulle nå så mange, og det ser ut som seertallene bare fortsetter å stige, forteller Sander Håland (16).

Han legger ikke skjul på at laget synes det er stas at påfunnet blir lagt merke til.

– Det er bra at vi får til å vise sporten til hele verden. Og så får vi jo høre det i nærområdet og på skolen. Alle har fått det med seg, og kommenterer trekket, sier han.

Brynes guttelag i årskullet 2007 har blitt «lokalkjendiser» etter stuntet. Bak fra venstre: Oscar Skodje Schea, Jonas Søyland Andersen, Emil Vold Stangeland, Vetle Mellemstrand Bore, Bjørnar Heigre Gjerdevik, Nikolai Nordås Steinsland og Linus Skjennum Vigesdal. Foran fra venstre: Sander Håland, Mathias Håland, Anders Bjerkevoll, Noah Seland Egeland og Sondre Løge. Foto: Privat

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Treneren begeistret for at videoen har gått viralt

Gøran Håland er trener for guttelaget. Heller ikke han hadde forventet at spillerne skulle få så mye oppmerksomhet etter helgas Bring-runde.

– Det er helt surrealistisk, helt hinsides. Jeg var ikke i nærheten av å tenke at dette skulle skje da vi la videoen ut på Instagram-kontoen til guttene, forteller han.

Han berømmer spillerne og er positiv til at videoen når flere millioner over hele verden.

– Det er veldig kjekt å skape interesse rundt håndballen. En av verdiene til Norges Håndballforbund er «begeistring». Om ikke dette skaper begeistring, vet ikke jeg.

Trekket hadde de ikke brukt all verdens tid på å perfeksjonere, og det ble for første gang testet ut i kampsituasjon i helga, forteller Gøran.

– Jeg har hatt det i bakhodet en stund før jeg lærte dem trekket. Dette var noe jeg og mine lagkamerater gjorde da vi var 15, så jeg måtte vente til de var 16 før jeg lærte det bort, ler han.

Flere har republisert videoen på TikTok, blant annet sport-giganten ESPN. Foto: Skjermbilde

– Viser at diskusjonen rundt deling i sosiale medier er viktig

På motsatt banehalvdel stod et annet G16-lag, som Bodil Myhr er lagleder for.

– Vi gratulerer Bryne med seieren og den flotte flyveren. Jeg er sikker på at vi får se mange av de spillerne med flere gode prestasjoner på banen i årene som kommer, sier hun.

Likevel peker hun på at oppmerksomheten de har fått, kan ha vært i det meste laget.

– Publisiteten viser vel at diskusjonen rundt deling i sosiale medier er viktig. Vi er ferdige med saken, og har hatt en god dialog med våre spillere og med Bryne.

Håndballforbundet: – Enorm håndballunderholdning

At mange har fått se videoen på flere sosiale plattformer, har også Norges Håndballforbund fått med seg.

– Dette er et klassisk eksempel på en sak som har to sider. Det ene laget har scoret et spektakulært showmål, og det andre laget har vært de motstanderne som slapp inn det samme, sier leder av medier og kommunikasjon, Lars Hojem Kvam.

Videoen kan også prege de unge spillerne, forteller han.

– Utfordringen er at det er snakk om unge utøvere, som ikke nødvendigvis har forutsetninger til å håndtere at et klipp med dem i aksjon plutselig når ut til 100 millioner brukere av sosiale medier, sier han og legger til:

– Alle er enige om at scoringen var enorm håndballunderholdning. Samtidig er det noen prinsipielle sider her.

Leder av medier og kommunikasjon i håndballforbundet, Lars Hojem Kvam. Foto: Discovery Network Norway

– Nøkkelen til nettvett er at man ikke skal legge ut noe uten at man vet at de involverte synes det er greit. Det er derfor det er så viktig med gode, trygge retningslinjer for strømming og filming.

I retningslinjene som ble vedtatt av idrettsstyret sommeren 2022, står det blant annet at den som filmer trenger aktivt samtykke (ekstern lenke) fra de som filmes.

– Har Bryne brutt idrettsforbundets eksisterende retningslinjer ved å dele videoen på sosiale medier?

– Det trenger det ikke å bety. Lagene hadde en god dialog om filming av kampen, og det andre laget anklager heller ikke Bryne for brudd på noen retningslinjer.

Presisering: En av NRKs journalister i denne saken har tidligere spilt håndball i en annen klubb, med Gøran Håland som assistenttrener.