Ving: – Ingen skal miste ferien ved streik

– Ingen kunder skal miste ferien sin hvis det blir streik, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving Norge AS.

En streik kan ramme flere av Avinors lufthavner fra fredag klokken 10.

– Nesten alle i Avinor er tatt ut. Det vil ikke være noen ansatte i verken brann – og redningstjenesten eller i tekniske tjenester. Flyplassen blir derfor helt stengt ved en streik, sier Morten Wathne, fungerende lufthavnsjef ved Stavanger lufthavn.

Morten Wathne er fungerende lufthavnssjef i Stavanger. Foto: Jørund Vatle Sandgren / NRK

Også den andre flyplassen i Rogaland, Haugesund lufthavn, vil bli helt stengt. I tillegg vil også Alta, Svolvær, Sandnessjøen, Honningsvåg, Sandane og Rørvik bli kraftig berørt. I Stavanger vil også offshoretrafikken stoppes av en streik.

Mye trafikk i helgen

Nå får flyplassene mange telefoner fra bekymra personer som har tenkt seg på ferie.

– Folk ønsker å få bekreftet så fort som mulig hvordan de kan få komme seg på ferie. Vi håper på gode nyheter i løpet av dagen, at partene kommer til enighet, sier Wathne

Flere lufthavner går en av sine mest trafikksterke helger i møte når tusenvis av sommerferierende skal på chartertur. En rekke avganger lørdag og søndag morgen kan bli berørt.

Ansatte på Gardermoen, Flesland og Værnes er blant dem som ikke blir tatt ut i første omgang.

Passasjerer vil få sms

Reiseselskapet Ving skal opplyse alle sine kunder ved en sms i løpet av torsdagen. De reisende vil her få informasjon om hva som skjer med den konkrete reisen de har bestilt.

– Vi jobber nå med alternative løsninger. Dette handler om utreise fra andre flyplasser som ikke berøres av streiken, sier Røhr Staff.

Selskapet hadde torsdag morgen beredskapsmøte hvor tema var den mulige streiken på norske flyplasser fra fredag klokken 10.

Siri Røhr-Staff, informasjonssjef Ving Norge. Foto: PRESSEFOTO / VING

Fredag og lørdag har charterselskapet sju flyginger fra Stavanger og én fra Haugesund til blant annet Gran Canaria, Mallorca, Spit i Kroatia, samt destinasjoner i Tyrkia og på Kreta.

Hvis avganger eller ankomster blir flyttet til andre flyplasser vil Ving ordne med transport til eller fra disse flyplassene.

Også Apollo melder på sin nettside at de vil sende ut sms til reisende som kan berøres, og oppfordrer ellers om å følge med på selskapets Facebook-side for mer informasjon.

Norwegian booker om

Ifølge Norwegian er det for tidlig å si hvordan en eventuell streik vil ramme deres passasjerer.

Også Norwegian vil sende ut informasjon på SMS.

– Vi vil gjøre alt vi kan for at passasjerene blir ivaretatt på best mulig måte, sier informasjonssjef Astrid Mannion-Gibson.

For passasjerer som flyr til, fra eller via Alta, Haugesund og Stavanger fra 29. juni–2. juli har selskapet allerede tilbudt gratis endring med avreise onsdag eller torsdag til samme destinasjon.

Passasjerene er også tilbudt gratis endring til annen avreise- eller ankomstflyplass de samme dagene, men Norwegian dekker ikke bakketransport ved slik frivillig endring.

Strid om pensjonsordning

LO, YS og Spekter setter seg torsdag ned hos Riksmekleren i et siste forsøk på å komme i havn med årets lønnsoppgjør.

LO Stat har varslet at 196 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) vil bli tatt ut i streik hvis det ikke blir oppnådd enighet med Avinor under meklingen. YS Spekter har varslet at 44 medlemmer i Delta Luftfart står klare til å legge ned arbeidet.

– Samme hva Spekter og ledelsen i Avinor sier, handler denne meklingen om å forsvare retten til å forhandle pensjon, sier forhandlingsleder Lise Olsen for LO Stat og NTL til NTB.

Sentralt i uenigheten er om arbeidstakerne fortsatt skal ha forhandlingsrett når det gjelder pensjonsordning. Ifølge LO Stat er de blitt møtt med krav om å frafalle denne retten.

Fristen utløper ved midnatt natt til fredag. LO Stat har kunngjort at streiken er et faktum fra klokka 10 fredag dersom meklingen ikke fører fram.