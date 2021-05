– Dette er relativt alvorlig. Det er en sak det ikke finnes paralleller til i Norge, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVE til NRK.

På tirsdag sendte NVE ut varsel om anleggsstans til Gismarvik vindkraftverk. Årsaken er manglende dokumentasjon på at vilkåret om luftfartsmerking vil bli overholdt.

Vindkraftverket har nå tre uker på å svare.

– Vår oppfatning er at de ikke har mulighet til å overholde disse vilkårene, sier Leirset.

Bakgrunnen for varselet er at vindturbiner over 150 meter har krav om blinkende lys med høy intensitet. Dette skal de ha av hensyn til luftfart.

For å redusere ulempene for omgivelsene, var det et vilkår for Gismarvik vindkraftverk at turbinene skal utstyres med lys som bare slås på når luftfartøy har en gitt avstand til vindkraftverket.

Seksjonssjef Øyvind Leirset i NVE mener Gismarvik vindkraft ikke vil ha mulighet til å overholde vilkårene i konsesjonen. I verste fall kan det bety kroken på døra for vindkraftanlegget. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Kan bety kroken på døra

Dette kan være radarstyrt hinderlys eller tilsvarende lysmerking.

Vilkåret ble først satt av NVE, og deretter påklaget og behandlet av Olje- og energidepartementet (OED). OED opprettholdt og la til ytterligere vilkår om lysmerking.

I henhold til fremdriftsplanen skal monteringen av vindturbinene starte i juni, og anlegget skal være ferdig i august.

Leirset sier at vindkraftverket nå har tre valg videre. Enten må de få godkjent en radarstyrt løsning eller få departementet til å endre sine vilkår.

– Det tredje alternativet er at anlegget ikke blir realisert, sier Leirset, som ikke vil svare på hva han ser på som mest realistisk.

Gismarvik Vindkraft Ekspandér faktaboks Gismarvik Vindkraft AS fikk i 2013 konsesjon til å bygge Gismarvik vindkraftverk. Selskapet eies av det Stavanger-baserte Solvind Prosjekt AS.

Skal etableres i Gismarvik næringspark, og skal produsere energi til virksomhetene som etter hvert skal etablere seg her.

Har en høyde på 200 meter, og skal produsere 43 GWh per år.

Skal etter planen stå klart innen september i år.

Vindkraftverket må settes i drift innen 31. desember 2021. Kilder: NVE og Solvind

Tysvær-ordfører: – Gledelig

Tysvær-ordfører Sigmund Lier, som i 2019 uttalte at han ville lenke seg fast til vindmøllene om de ble en realitet, mener Tysvær kommune nå har blitt hørt.

– Det er gledelig at NVE tar tak i dette. Vi har lenge ment at dette er mangelfullt utredet, sier Lier.

Ordfører i Tysvær Sigmund Lier mener kommunen nå har blitt hørt i saken. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Gismarvik Vindkraft AS eies av Solvind Prosjekt AS. Daglig leder Bjørn Hjertenes forstår at denne saken ser dramatisk ut.

– Men jeg håper og tror at saken løser seg på en god måte for alle. Det hadde vært uheldig for en liten bedrift som har investert mye om dette ble stoppet nå, sier han.

Håper på politisk behandling

Ifølge Hjertenes har de jobbet med en løsning for merking helt siden de gikk i gang. Men det har ikke vært mulig å få behandlet søknad om den typen merking som står i konsesjonsvilkårene.

– Det har tatt lang tid for Luftfartstilsynet å finne ut hvilke krav de vil skal gjelde. Det er fremdeles ikke avklart, sier Hjertenes.

Han mener det i bunn og grunn nå har blitt et politisk spørsmål.

Ifølge Hjertenes er det slik at en statlig instans krever oppfylling av vilkår, som en annen statlig instans ikke har klart å definere.

– Det må komme tydeligere vilkår på hvilke krav som skal gjelde for hinderlys, sier han.

Hjertenes mener lysmerking er en bransjeutfordring som alle er tjent med at får en praktisk løsning.

– Forhåpentligvis kan det innebære at flere hinderlys kan forbli avslått det meste av tiden.