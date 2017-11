Vindforhold skaper trøbbel

NRK får opplyst at vindforholdene skaper trøbbel for filminnspillingen av «Mission Impossible 6» på Preikestolen. For øyeblikket er det stillstand i filminnspillingen. Kilder sier til NRK at helikoptrene ikke får landet grunnet vindforhold, men det jobbes med å finne en alternativ landingsplass.