Vinden skal blåse sterkere fra midnatt

Stormen, som har fått navnet «Gerrit» i Storbritannia, har truffet Vestlandet i kveld.

Meteorologisk institutt venter svært sterke vindkast på mellom 33 og 42 meter i sekundet fra øst-sørøst, og har sendt ut oransje farevarsel for deler av Rogaland og Vestland. I fjellet er det ventet sterk storm.

Den aller sterkeste vinden langs kysten er ventet mellom Egersund og Bryne. Ved midnatt ventes liten storm i Bryne.

– Vinden øker nå. Det blåser storm i fjellet allerede. Det er en front som trekker nordover, sier statsmeteorolog Haldis Berge i Meteorologisk institutt til NRK ved 22-tiden.

Haldis Berge, statsmeteorolog Foto: Marit Hommedal

Lenger sør, mot Agder, blir det mindre vind, men mer snø.

Over 150 kilometer i timen

– Det er ikke noe som skjer ofte, at vi får så sterk vind og snø. Det er ventet mest snø i Agder og sørøstlige deler av Rogaland, og der har vi også gult varsel for snø. Konsekvensen er snøfokk som gir ekstra utfordringer, sier statsmeteorologen.

Den kraftigste vinden er altså ventet rundt midnatt og de neste timene. Vindkast på 42 meter i sekundet tilsvarer over 150 kilometer i timen.

Foto: Meteorologisk institutt

For de sørlige områdene vil vinden avta ved 6-tiden torsdag morgen.

Også lenger nord blir vinden sterk. For deler av Møre og Romsdal og Vestland er det gult varsel og vindkast på 30-37 meter i sekundet. Her er ikke faren over før klokken 13 torsdag.

Problemer over fjellet

Onsdag kveld har vind og snø allerede ført til problemer på veiene i fjellet.

E134 over Haukelifjell ble stengt i 21.30-tiden onsdag da uværet Gerrit slo til for fullt. Det hadde da vært kolonnekjøring noen timer.

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for kjøretøy under 7,5 tonn, Kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

– Det kan være fare for at veien kan blåse igjen, det danner seg veldig fort skavler. Vi anbefaler folk om å vente med å kjøre til dette uværet gir seg, sier trafikkoperatør Christian Strømmen til NTB.

Hvis du må ut og kjøre mellom øst og vest, anbefaler Strømmen den nordligste fjellovergangen, E16 over Filefjell.

– Det er veldig sjeldent det blir stengt der, bare noen få ganger i året, sier han.

Ved riksvei 13 Vikafjellet er det kolonnekjøring sent onsdag kveld. Det er ventet at fjellovergangen blir stengt innen klokken 24.00, melder Vegtrafikksentralen.

– Konsekvensene av slik vær er at gjenstander kan bli tatt av vinden. Det er fare for skade på bygninger. Det blir kansellerte avganger for ferger. Strømforsyningen kan bli påvirket, veier kan bli stengt på grunn av trær som velter, og snøfokk kan også føre til kolonnekjøring og stengte veier. Lokalt kan det bli høye bølger, sier statsmeteorologen.