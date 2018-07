Vinden har løya i Sirdal

Vindforholda i skogbrannområdet ved Lunde i Sirdal har blitt gunstigare for brannmannskapa utover søndag ettermiddag og kveld. – Eg kan likevel ikkje seia at me har full kontroll, men me har vêret på vår side og det er meldt meir regn, seier varabrannsjef i Sirdal brann- og redning, Stein Ivar Sinnes.