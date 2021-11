Vindafjord innfører tiltak

I Vindafjord kommune fikk 19 personer påvist korona gjennom hurtigtest fredag, skriver Haugesunds Avis. Kommunen innfører nå lokale tiltak og forsterka råd fra neste uke.

Blant annet blir det påbud om munnbind for ansatte og besøkende i hjemmetjenesten og på institusjoner. Det blir også gult nivå ved alle skoler og barnehager i Vindafjord.

I en pressemelding begrunner de dette med at smitten nå er spredd i alle deler av kommunen, og at kommuneoverlegen ser seg nødt til å gjøre noe for å ikke miste kontroll over situasjonen.

Siden forrige fredag er 100 personer smittet i Vindafjord, ifølge avisen. Dette er kun tall på personer som har fått vanlig koronatest, ikke hurtigtest.