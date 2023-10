Villsauene får leve ei helg til

Det har vore sterk vind det siste døgnet, slik at det er stader der ferja ikkje har våga å leggje inntil kaien.

Slik også på Heng i Ryfylkebassenget. Og det er 75 villsauer glade for, skriv Strandbuen.

Sauene var frakta til kaien og var klare til å bli sendt til slaktaren, men Ryfylkeferja gjekk utanom Heng i går.

Ordførar i Strand og sauebonde, Irene Heng Lauvsnes, stadfestar at sauene har fått forlenga livet fram til måndag.