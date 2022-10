Ville kjøpe høyttaler, fikk slag

En mann i 30 årene oppsøkte i går kveld en selger på Randaberg som via Finn.no blant annet skulle selge en høyttaler. Kvinnen som skulle selge utstyret, slo plutselig mannen i hodet med høyttaleren under handelen og snappet til seg en pengeseddel fra mannen. Politiet ble tilkalt og sørget for at kjøperen fikk tilbake pengene sine. Mannen vurderer anmeldelse.