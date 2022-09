Vil varetektsfengsle pistolmann

Mannen i 30 årene som truet flere personer i Stavanger sentrum sent i går kveld med det som lignet en pistol, vil bli framstilt for varetektsfengsling i dag.

Jourhavende jurist Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt sier til Aftenbladet at de ser alvorlig på at folk går rundt med et våpen som ser ekte ut.

Det viste seg at 30 åringen hadde en softgun.