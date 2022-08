Vil unngå at nye bomringar blir valkampsaker

Tre år etter at bompengar var det store temaet i valkampen, er fleire kommunar i gang med å skaffe seg nye bomringar. På Haugalandet vil fleire kommunar gjere vedtaket tidleg, slik at det ikkje blir tema i neste lokalvalkamp.

Haugesund er ein av kommunane som vil gjera ferdig vedtaket om ein ny bomring før jul i år, for at Stortinget kan vedta planen neste sommar.