Vil ta ut leddbussene av trafikk ved nytt uvær

Statens vegvesen varslet i går oppvaskemøte med Kolumbus og Connect Bus etter kaosdagen på veiene mandag.

Nå har de allerede hatt møtet. Kontorsjef for utekontrollen i Stavanger, Pål Fossan, sier at det var et konstruktivt møte.

– Det viser seg at både Connect Bus og Kolumbus har stort fokus på trafikksikkerhet, sier han.

Han forklarer at hovedproblemet mandag var at leddbussene allerede var på veiene da snøfallet kom mandag, og at det tok tid før de fikk de bort fra veien.

I fremtiden vil busselskapet og Kolumbus ifølge Fossan sette leddbussene ut av tjeneste om det skulle bli lignende vær.

– De har lært leksa si. Det er veldig positivt. Det viser at de tar sikkerheten på alvor, sier Fossan.