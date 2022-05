Vil stille strengere krav etter at linjeforening brukte opptil 200.000 på Dubai-tur

I mars reiste styret i linjeforeningen for studentene på elektro og data (Led-linja) ved Universitetet i Stavanger (UiS) til Dubai. Dette var en sosial tur som skulle være en form for belønning til styret som satt i perioden 2021-2022. Det ble satt av 200.000 kroner til turen.

Ifølge nettavisen Byas, som omtalte saken først, har turen vakt sterke reaksjoner blant studentene ved UiS. De reagerer på at pengene som ble brukt på turen, kom fra felleskassen til linjeforeningen.

Styreleder Genette Våge forsvarte pengebruken og reisemålet overfor Byas. Hun uttalte at turen var en gulrot for styret og en måte å rekruttere folk inn i styret på. Dubai ble valgt fordi mange andre land fremdeles hadde koronarestriksjoner.

Genette Våge er tidligere motocrossutøver, og i 2021 deltok hun på Mesternes mester på NRK. Våge var styreleder for linjeforeningen til Led-linja ved UiS i fjor. Foto: Sondre Transeth / Rubicon TV/NRK

Torsdag har Våge gått ut på sin Instagram-profil og beklaget uttalelsene, pengebruken og valg av reisemål for styreturen.

Reagerer på manglende faglig innhold

Også ledelsen ved UiS har fått med seg saken. Direktør for organisasjon og infrastruktur, Ole Ringdal, sier til NRK at styret 21-22 har gjort en feilvurdering.

– Turen var ikke godt gjennomtenkt. De burde ikke brukt så mye penger på seg selv, og de burde ikke reist til Dubai. Dette kunne vi sluppet å se.

Direktøren reagerer også på at turen tilsynelatende ikke inneholdt noe faglig innhold.

– Tradisjonelt er denne typen reiser en kombinasjon av faglig og sosialt. Tidligere var det også vanlig at en faglig veileder fra fakultetet deltok. Så har det blitt mindre av dette etter hvert, men på denne turen var det sannsynligvis ikke faglig innhold i det hele tatt. Det er beklagelig. Det er heller ikke bra at andre medlemmer ikke kunne delta på turen, sier Ringdal.

Vil ha på plass retningslinjer

UiS har ikke tatt direkte kontakt med Led-linja, men har hatt et møte med studentorganisasjonen StOr og studentsamskipnaden. På dette møtet var Dubai-turen et tema.

Ole Ringdal er direktør for organisasjon og infrastruktur ved UiS. Foto: Privat

Fram til nå har ikke UiS systematisk stilt krav eller kommet med betingelser overfor linjeforeningene. Det har heller ikke vært nødvendig, mener Ringdal.

– De gjør i stor grad et positivt arbeid for studentene. Styret i Led-linja har gjort en feilvurdering, og vi håper de kan lære av det.

Nå vil ledelsen ved UiS få på plass retningslinjer.

– Vi ser for oss at vi sammen skal foreslå retningslinjer for både økonomien og sikkerheten knyttet til reiser der våre studenter er involvert, sier Ringdal.

Tror ikke saken skader omdømmet

Led-linja får mye inntekter ved å arrangere bedriftsbesøk og arrangementer. Ringdal mener dette er en helt grei måte å tjene penger på, men håper bedriftene som støtter linjeforeningen med penger også stiller betingelser om blant annet faglig innhold.

Universitetet i Stavanger. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Han er ikke redd for at omdømmet til universitetet skal lide som følge av denne saken.

– Den forrige styrelederen har beklaget det og vi håndterer dette på en skikkelig måte. Det viktigste for oss er å sikre at dette ikke skjer igjen. Det er viktig at linjeforeningene har frihet og autonomi, men de må ikke misbruke det.

– Opplever du at de har det i denne saken?

– Sett i etterkant, ja. De burde snakket med noen før de tok en slik beslutning. Da ville de raskt funnet ut at dette ikke var greit.

– Ganske usmakelig

UiS-student og Rødt-politiker i Stavanger, Truls Drageset Dydland, reagerer kraftig på pengebruken og reisemålet styret til Led-linja valgte.

– Det er ganske usmakelig. Særlig valg av reisemål vitner om lite gangsyn, sier han.

Dydland mener det er helt greit at styremedlemmer som har brukt mye tid på styrearbeid får en belønning.

– Det kan være et klesplagg, en middag, noen øl og en kjekk kveld ute. Men man må vise litt magemål. Hvis man svir av nærmere 200.000 kroner på en blåtur, har man ikke skjønt hvem man jobber for. Det vitner om en ukultur.

Dydland mener det store pengebeløpet burde blitt brukt på noe som kom alle studentene til gode.

– Du kunne skapt mye liv og røre på campus for 200.000 kroner, sier han.