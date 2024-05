Vil stenge vegen til Preikestolen i Strand

Gruppa: "Vi som krever billigere bompenger i Ryfast", har planar om stenge vegen opp til Preikestolen på laurdag, for å markere si misnøye med regjeringa, skriv Aftenbladet.

Me gjer det fordi mange utanlandsk registrerte bilar slepp å betale bompengar gjennom Ryfast, seier Vidar Wollum til avisa.

I går leverte Transportkomitéen på Stortinget si innstilling om kva som kan gjerast med dei høge bompengane i Ryfast-tunnelen.

Det er fleirtal for å be regjeringa om å reduserer bompengane for pendlarane, men regjeringa har hittil ikkje vist interesse for å løyve pengar til dette.