Vil stenga Stavanger-barnehage

Barnehagesjefen i Stavanger vil stenga ein barnehage i kommunen på grunn av lovbrot. Barnehagen skal ifølgje ein tilsynsrapport driva på ein gamaldags måte - der dei i enkelte tilfeller ikkje snakka nok med barna og gav for dårleg trøyst, skriv Aftenbladet. Styraren ved den aktuelle barnehagen seier til avisa at barnehagelova ligg til grunn for det dei driv med, men at dei har ei anna tilnærming til den.