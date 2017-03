Vil starte nordisk samarbeid mot radikalisering

– Vi har vært opptatt av å ha åpne og gode møteplasser, og å tilrettelegge for at Stavanger skal være en god by å bo i for alle, sier Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger.

Christine Sagen Helgø er ordfører i Stavanger. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Disse erfaringene har Sagen Helgø pakket med seg i kofferten til København. Tirsdag deltar hun sammen med 11 andre nordiske ordførere på en konferanse der temaet er tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

– Viktig å være på plass

Helgø mener temaet er relevant for Stavanger.

– Vi er en internasjonal by, noe vi mener er en av våre store fordeler. Konferansen er en viktig arena for å dele kunnskap og erfaringer. Det er viktig å være på plass i København, sier hun.

Nordisk ministerråd Ekspandér faktaboks Nordisk, politisk samarbeidsråd som ble etablert i 1971.

I motsetning til Nordisk råd, som er for medlemmer av nasjonalforsamlingene, er Nordisk ministerråd et forum for representanter for de nordiske regjeringene.

Drøfter tema som er av felles, nordisk interesse.

Ministerrådet kan, ved enstemmighet, legge fram forslag for Nordisk råd, og kan i noen tilfeller også fatte vedtak selv. Disse vedtakene er bindende for de enkelte regjeringene.

Kilde: Wikipedia

Det er Nordisk ministerråd som er vertskap for konferansen. Generalsekretær Dagfinn Høybråten har tro på at et godt samarbeid mellom flere nordiske byer vil skape trygghet i en tid da voksende ekstremisme bidrar til at mange kjenner seg usikre og utrygge.

– Bakgrunnen for konferansen er det faktum at nordiske land på ulike måter har blitt rammet av terror og ekstremisme. De nordiske samarbeidsministrene har sett på hvordan vi kan forebygge at slike ting skjer igjen, sier han.

Mener tilliten er truet

Høybråten mener det er utvilsomt at situasjonen med økt radikalisering er alvorlig.

Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Nordisk ministerråd. Foto: Claudio Bresciani / TT/NTB scanpix

– Ekstremisme og radikalisering truer grunnlaget for tillit og trygghet i samfunnet vårt. Det nordiske samfunnet er bygd på en høy grad av tillit, og hvis vi mister den tilliten, vil erstatningen være mer kontroll og strengere rammer rundt mye av det vi opplever som friheten i dagliglivet i lokalsamfunnet vårt, sier han.

– Det er en utvikling vi ikke ønsker, og derfor er forebygging en viktig del av strategien, sier Høybråten.