Vil stanse spredning av stillehavsøsters

Stillehavsøstersen er utvilsomt en delikatesse, og på verdensbasis er den dobbel så stor som laks som oppdrettsprodukt. Men når den får yngle fritt i sjøen kan den gjøre stor skade.

Stillehavsøstersen (til høyre) er kvass som glasskår, og er lett å skille fra den norske flatøstersen. Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

– Den opptrer som et glasskår. Den foretrekker grunne viker, altså de samme stedene som småbarnsfamilier gjør. Hvis du tråkker på den vil den skjære seg inn i kjøttet og knekke av inne i såret. Så dette er ikke noe for små barneføtter. Og slik jeg ser det er nok dette den største negative effekten av stillehavsøsters, sier forsker Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttet.

Stillehavsøstersen har allerede fått et godt fotfeste langs Skagerrak-kysten. Og Rogaland blir nå en del av kartleggingen av stillehavsøsters som starter til høsten, der Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland samarbeider med Havforskningsinstituttet.

Er her allerede

Forsker Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttet ser på stillehavsøsters som en matressurs, og mener plukking kan begrense utbredelsen. Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

– Rogaland har en nøkkelposisjon i forhold til resten av Norskekysten. Dette er starten av Vestklandskysten, og vi ser for oss larver fra stillehavsøsters herfra vil drive nordover til Trøndelag og Nordland. Derfor er det viktig å ha oversikt over bestandene i Rogaland for å vite noe om hvor stor innflytelse de vil få, sier Bodvin.

Stillehavsøstersen har allerede kommet til Rogaland. Tidligere undersøkelser har pekt ut Hafrsfjord som en god yngleplass for de sylkvasse skjellene.

– Vi vet at det en relativ stor bestand i Hafrsfjord. Hafrsfjord er en det vi kaller et «reproduction refugee», det vil si et innelukket område som har høy vanntemperatur sommerstid, og er dermed et ideelt gyteområde for stillehavsøsters. Derfor er Hafrsfjor et nøkkelområde. Det er også påvist en større bestand i Karmsundet, og enkeltskjell er funnet i Boknafjorden, sier Bodvin.

Havforskningsinstituttet skal kartlegge utbredelsen av stillehavsøsters i Rogaland i høst. Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Havforskeren ser altså begrensningene for friluftsaktiviteter som den største negative påvirkningen av stillehavsøsters. For det er ennå ikke dokumentert gjennom forskning om denne arten av østers ødelegger for andre naturlige arter. Fylkesmannen i Rogaland mener det er viktig å få oversikt, og mer kunnskap om utbredelsen av stillehavsøsters.

Svartelistet

Erik Cockbain og Marte Kjelby hos Fylkesmannen i Rogaland frykter stillehavsøsters ødelegger for annet liv i havet. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Dette er en fremmed art som er svartelistet. Derfor er det viktig at vi får en oversikt her i Rogaland. Dette er en art som har potensial til å ødelegge det norske marine økosystemet. Dette er en såkalt «ingeniørart» som kan endre levemiljøet til sin fordel, og fortrenge blåskjell og den norske flatøstersen, som er utrydningstruet. Så her må vi passe på, og få mer kunnskap, sier marinbiolog Marte Kjelby hos Fylkesmannen i Rogaland.

Assisterende fylkesmiljøvernsjef Erik Cockbain hos Fylkesmannen understreker behovet for mer kunnskap.

– Vi ser at stillehavsøstersen er kommet for å bli. Men vi må sikte oss inn på de viktigste bestandene med hensyn til spredning, og prøve å ta ut de. Så i første omgang er vi nå veldig glad for å ha fått på plass dette kartleggingsprosjektet sammen med fylkeskommunen og Havforskningsinstituttet. Så får vi komme tilbake sener til større prosjekter som plukkedugnader, som de bl.a. har hatt i Agder-fylkene, sier Cockbain.

Delikatesse

Plukking av stillehavsøsters er eneste kjente metode for å holde bestandene nede. Maskinell plukking er et alternativ, men da er faren stor for at annet liv på havbunnen blir skadet. Men havforsker Torjan Bodvin mener stillehavsøstersen må utnyttes som matressurs.

– Stillehavsøstersen er en fantastisk matvare. Ved å høste den og bruke den som mat kan vi være med på å begrense utbredelsen. En kommersiell utnyttelse, som vi har med kongekrabben, vil være et tiltak for å begrense utbredelsen. Med en gang skjellene får en verdi, så vil det alltid være noen som er interessert i å plukke de, tror Bodvin.