Vil skjerpe loven mot sexdukker

Peter C. Frølich (H) mener Stortinget bør skjerpe loven om kjøp av sexdukker som etterligner barn. Bakgrunnen for kravet er at en mann i 60-årene ble frikjent i Haugaland tingrett sist uke etter å ha bestilt en slik dukke, skriver Dagbladet.