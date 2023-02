Vil skjerme elbileigarane i Ryfast

Partiet Venstre går inn for at alle bilar som køyrer gjennom Ryfast skal betale 15 prosent høgare bompengesats. Det seier Kjartan Alexander Lunde i partiet. Fleirtalet i Samferdsleutvalet gjekk i går inn for at elbileigarane skal må auke sin sats med over 50 prosent. Det er fylkestinget som endeleg skal vedta bompengesatsen for Ryfast. Mindretalet i Samferdsleutvalet bestod av Frp, MDG, Folkets parti og Venstre.