Vil sjekke selskap etter meldinger om mulig svart arbeid

– Vi vil foreta oss undersøkelser og vurdere om dette er en sak for A-krim, sier Gro Ellingsen som er tilsynsleder i Arbeidstilsynet og talsperson for den tverrfaglige A-krim enheten i Sør-Rogaland.

«Gjør heile driten svart, FTW! Kem e med»

Dette skrev lederen av det ene selskapet som var med å rigge opp både den store Sommerfesten med Justin Bieber og Mods-konsertene i Stavanger i en privat Facebook- gruppechat. Før han skrev dette hadde han listet opp timebetalinger for dem som ville være med å jobbe. Senere i chatten skrev han «Lønn i år e oldschool: svart :)».

Nå vil Arbeidstilsynet ta kontakt med selskapet.

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Gro Ellingsen, sier tilsynet vil kontakte selskapet som var med å rigge opp konsertene i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi var ikke kjent med denne saken før NRK tok den opp, sier Ellingsen.

Dette er en av meldingene lederen sendte ut i en gruppechat. Foto: Facebook

Risiko

– Vi vil ta kontakt med arbeidsgiver og be om en redegjørelse og informasjon. På bakgrunn av denne informasjonen vil vi vurdere hva vi skal gjøre videre, sier tilsynslederen videre.

Underdirektør i Skatt Vest, Anders Lauvås, sier til NRK at han ikke kan bekrefte eller avkrefte om de vil se på saken på grunn av taushetsplikt. Han legger til:

– På generelt grunnlag løper man alltid en risiko for å bli tatt om man driver svart. For Skatteetaten er det viktig å få inn skatter og avgifter som er til gode for fellesskapet, men utover dette mister man som arbeidstaker rettigheter om man velger å jobbe svart. Utover at man risikerer å bli tatt for å jobbe svart, mister man grunnleggende rettigheter som pensjonspoeng, sykelønn, ingen ulykkesforsikring om det skulle skje en ulykke.

Det samme selskapet som var med å rigge Mods-konsertene, var også med å rigge opp Justin Bieber-konserten på Forus. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Avviste svart arbeid

– Selskapet driver ikke med svart arbeid. Det vi driver med, er å gi folk en mulighet til å tjene noen ekstra kroner i sommermånedene.

Dette svarte lederen av selskapet da NRK konfronterte han med meldingene. Han forklarte meldingene slik:

– Og angående de private samtalene du referer til, så er det keitete måte å forklare på at vi finner en løsning. Som sagt er det mange skjebner i dette firmaet, og vi ønsker å finne en løsning for samtlige.