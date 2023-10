Vil selje seg ut. Risikerer å gå konkurs

Strand kommune ønsker å selje seg ut av eit tomteselskap, som også har private eigarar. Problemet er at tomteselskapet treng meir pengar, og står i fare for å gå konkurs, skriv Strandbuen. Det betyr i tilfelle at kommunen risikerer å tape alle pengane dei tidlegare har lagt inn i tomteselskapet. Kommunedirektøren foreslår for politikarane å skyte inn ein million kroner i selskapet, og etterpå fortsetje planen med å selje seg ut.