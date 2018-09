Vil samarbeide med Ap

Høyres ordførerkandidat i Stavanger, John Petter Hernes, ønsker etter lokalvalget neste høst å få til et bredt samarbeid i bystyret, slik det var for inntil åtte år siden, skriver Aftenbladet. Hernes åpner for et samarbeid med Arbeiderpartiet igjen.