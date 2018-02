Vil rydde Håelva

Hå elveeierlag har startet arbeidet med å inngå avtaler med grunneiere langs elven for å bedre tilstanden, skriver Jærbladet. Planen er å bruke 12 millioner kroner fram til 2021 for å bedre forholdene for fisken, og redusere faren for flom i Håelva.