Vil øke bomtakstene

Bomselskapet Ferde foreslår å øke bomtakstene i bomringen på Nord-Jæren, skriver Aftenbladet.

Forslaget fra Ferde er en økning på en krone til 24 kroner per passering for lette kjøretøy, og fra 58 til 60 kroner for tunge kjøretøy.

Økningen i bomtakstene skal behandles av Styringsgruppen for Bymiljøpakken denne uken.