Vil mangedoble norsk lakseoppdrett ved å åpne havområdene

– Det snakkes om mange ulike havnæringer for tiden. Men hvis jeg skal rangere dem er dette den mest lavthengende frukten, sier professor Ragnar Tveterås på Universitetet i Stavanger.

Næringen han sikter til er lakseoppdrett ute på havet. Langt fra kysten med fjorder og skjærgård.

– Disse havanleggene ligner mer på offshorekonstruksjoner enn på dagens oppdrettsanlegg. Og vi har et fortrinn i Norge ved at vi kan overføre teknologi og kunnskap fra offshorevirksomhet og maritim sektor når vi skal utvikle dem, sier Tveterås.

Ragnar Tveterås (UiS) Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Mandag var han med på å legge fram rapporten «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs».

Tveterås har vært prosjektleder for rapporten hvor havbruksnettverket Stiim Aqua Cluster har vært hovedoppdragsgiver.

1,8 mill. tonn til havs

Rapporten legger til grunn at «politikere fra en rekke partier gjentatte ganger har erklært at målet for havbruk er en bærekraftig produksjon på 5 millioner tonn i 2050».

Dette er mellom tre og fire ganger høyere enn i dag.

Prosjektgruppen mener en slik oppdrettsvekst i stor grad kan skje langt til havs.

I det mest optimistiske anslaget mener forskerne at 1,8 millioner tonn laks hvert år kan produseres i havanlegg innen 30 år.

I så fall betyr dette at oppdrett utaskjærs kan gi like høy verdiskapning alene som hele norsk oppdrettsvirksomhet i dag – i underkant av 100 milliarder kroner årlig.

Salmar: – Ubegrenset vekstmulighet

Salmar er ett av selskapene som har kommet lengst i utviklingen. Nå vil de bygge anlegget vist på bildet, og plassere det 30 nautiske mil fra land:

Salmar er blant flere selskaper som utvikler oppdrettsanlegg som ligner offshoreinstallasjoner.

– I et anlegg som dette kan du produsere inntil 25.000 tonn laks, mens det i en vanlig oppdrettsmerd i dag produseres 1000 tonn. Der ute er det en ubegrenset mulighet til å vokse, sier styreleder Atle Eide i Salmar.

MDG: – Ikke bærekraftig i dag

Miljøpartiet De Grønne mener oppdrettsnæringen bør bruke kreftene på noe helt annet enn å lete etter nye steder å produsere.

– Hvis vi skal komme i nærheten av en bærekraftig lakseproduksjon i Norge har næringen en rekke utfordringer den først må løse. Den trenger miljøvennlig fôr, og den må få bukt med luse- og rømningsproblemene, sier Toine C. Sannes, fiskeripolitisk talsperson i MDG.

Toine C. Sannes (MDG). Foto: Svea P. Sannes

Sannes stiller spørsmål ved hvordan rømningssikkerheten skal kunne bli bedre i anlegg som ligger i langt mer værutsatte områder enn dagens oppdrettsvirksomhet.

– Det er skuffende å se at myndighetene deler ut utviklingskonsesjoner til selskaper som i liten grad satser på lukkede anlegg og bærekraftig produksjon, mener hun.

– Kan gi interessekonflikter

Trine Danielsen, statssekretær for fiskeri- og sjømatministeren, sier det er mange utfordringer som må løses før havområdene kan tas i bruk til lakseoppdrett.

– Det er flere som har interesser på havet. Oljenæringen ønsker nye arealer til satsing på havvind. Sammen med de andre departementene prøver vi å finne arealer som tar hensyn til alle de ulike interessene, sier hun.

Ragnar Tveterås innser at det gjenstår mye arbeid for å utvikle havoppdrettet.

– I neste tiårsperiode skal vi innovere videre for å gjøre dette tryggere, sikrere og bra for fisken, sier han.

Han hevder at de foreløpige resultatene fra oppdrett til havs er gode.

– Ocean Farm og Atlantis Subsea rapporterer om bedre tilvekst, lavere dødelighet og langt mindre luseutfordringer enn konvensjonelt havbruk.

Ifølge rapporten skal ikke oppdrettet til havs erstatte, men komme i tillegg til dagens kystnære produksjon.