Langs Vågen i Stavanger er det satt opp flere redningstiger, i tilfelle en skulle være uheldig å falle i sjøen.

Men i mørket er disse stigene nesten umulige å se.

– Jeg tror vi kan få betraktelig færre ulykker ved bedre merking av stiger, sier Morten Asbjørnsen, rådgiver i Redningsselskapet Region Vest.

FÆRRE ULYKKER: Morten Asbjørnsen tror lys på stigene langs Vågen kan forhindre drukningsulykker. Foto: Arild Eskeland / NRK

Dyster statistikk

De siste fem årene har nesten 500 personer druknet i Norge. Tallene fra Redningsselskapet viser at fall fra land og ut i sjø, elv eller innsjø er den hyppigste årsaken til drukninger.

Asbjørnsen mener at et enkelt tiltak vil være å få belysning rundt allerede oppsatte redningsstiger for å gjøre dem mer synlige for folk som faller i vannet.

SIKKERHET: Redningsstigene er lett å se når det er lyst. Det er hakket mer vrient å finne dem i mørket. Foto: Arild Eskeland / NRK

Langs hele Vågen i Stavanger er det redningsstiger med 30 eller 50 meters mellomrom. De er lette å se i dagslys, men ikke når mørket faller på.

– Det er godt med stiger her, men likevel dumt når man ikke ser de, sier Asbjørnsen.

Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland topper i dag drukningsstatistikken i Norge. Hittil i år har åtte personer omkommet av drukning i Rogaland.

– Redningsselskapet har en nullvisjon når det kommer til drukning. Nå ønsker vi at kommunen blir med på å sikre innbyggerne bedre mot drukning, sier Asbjørnsen.

Blir tema i bystyret

Mandag skal forslaget om lys på alle redningsstigene langs Vågen behandles i Stavanger bystyre.

POSITIV: Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger er Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Noen av stigene bør være bedre belyst enn det de er i dag. Her bør vi samarbeide med Stavangerregionen Havn og småbåthavnene, sier Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger.

Hun er glad for at problemstillingen nå blir tatt opp. Hvem som skal ta regningen, er foreløpig ikke bestemt.

– Hvor mye det vil koste for å få til noe slikt er for tidlig å si. Lys generelt er ikke er særlig dyrt, så det skal være oppnåelig, sier Sagen Helgø.

– Dersom man måler det opp mot at liv kan gå tapt, er det en veldig liten sum. Jeg tror det er viktigere å kunne redde de livene enn hva kostnaden er, sier Asbjørnsen.

Så sent som natt til lørdag fikk politiet flere meldinger om en full mann som tok et nattbad i Vågen.

