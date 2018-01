Vil løslate drapsmann, staten anker

32 år gamle Gunn Merete Lode ble drept med kniv på Bryne i 2001. Fire år senere ble den nå 54 år gamle Kim Poulsen, som er dansk statsborger, dømt til 18 års fengsel med forvaring for drapet.

Gunn Merete Lode ble drept i 2001. Foto: POLITIET / NTB scanpix

Nå har Asker og Bærum tingrett bestemt at Poulsen skal prøveløslates fra forvaring. Vilkåret for prøveløslatelsen er at han forlater Norge og ikke returnerer til landet.

Dommen er avsagt med dissens. Torsdag ettermiddag sier statsadvokat Oddbjørn Søreide at påtalemyndigheten vil anke dommen. Søreide mener dommen ikke tar nok hensyn til bekymringer knyttet til Poulsen.

– Det er særlig personlighetstrekkene til domfelte over mange år, fungeringsevnen og utviklingen hans etter dommen, og den manglende erkjennelsen av skyld og manglende vilje til å ta tak i de problemene som var årsaken til forvaringsdommen, sier han.

Statsadvokaten er også bekymret for hva som vil skje hvis Poulsen overføres til Danmark og ikke får noen form for oppfølging eller blir ilagt kontroller.

Dømt for flere alvorlige forhold

Poulsen er allerede utvist fra Norge, i et vedtak fra UDI i 2008. Dette vedtaket vil bli iverksatt når mannen løslates fra forvaring, står det i dommen.

Da Poulsen ble dømt i lagmannsretten i 2005, var det for flere andre alvorlige voldshandlinger, blant annet grovt ran og voldtekt.

Poulsen har to ganger tidligere fått avslag på begjæring om prøveløslatelse, sist gang i februar 2016. Han søkte på nytt i april i fjor.

Familien er preget

Statsadvokat Oddbjørn Søreide. Foto: Bjørn Olav Skjæveland / NRK

Advokat Harald Øglænd representerte foreldrene til Gunn Merete Lode i rettssaken i 2005. Han sier familien synes det er belastende at Poulsen skal løslates.

– De har gått og ventet på et svar, og gruet seg til utfallet. Selv om dommen er avsagt med dissens, er situasjonen en belastning for dem. De har det ikke godt, sier han.

Familien er likevel lettet over at Poulsen sendes ut av Norge og aldri får reise tilbake til landet.

– Det hadde vært mye verre hvis drapsmannen hadde tilhørighet til nærområdet og familien risikerte å støte på ham, sier advokaten.

Øglænd understreker at drapssaken fremdeles preger familien.

– Jeg oppfatter de slik at det skaper følelser å lese om saken i aviser. Det gjør at de begynner å tenke på saken på nytt, på savn og alt som ligger i en alvorlig sak som dette.

Knivstukket på vei hjem fra byen

Advokat Harald Øglænd. Foto: Andreas Molland / NRK

Om kvelden 25. august 2001 var Gunn Merete Lode på vei hjem fra en bytur til Bryne sentrum. Hun hadde vært sammen med venninner, og gikk hjem alene. På veien ble hun innhentet av Poulsen.

Ifølge dommen er hendelsesforløpet noe uklart, men det er på det rene at Lode ble drept med kniv. Drapsvåpenet ble aldri funnet.

Det tok nærmere tre år før Poulsen ble pågrepet. Han ble siktet etter at dansk politi sjekket DNA-prøver mot et sentralt register. Poulsen var da siktet i en overgrepssak i Danmark.

Mener dommen er riktig

– Vi tror vi kan vinne fram i en ankesak, sier forsvarer til Kim Poulsen, Harald Grape.

Han viser til at psykiateren som har vurdert han på Ila har konkludert med at han ikke lenger er en farlig mann, og at det ikke er fare for gjentakelse.

– Min klient håper at saken kommer raskt opp i lagmannsretten, slik at han kan reise hjem til Danmark, sier Grape.

Ifølge Grape er det uproblematisk for Poulsen hvis han må forlate Norge og aldri får komme tilbake.

– Han har aldri hatt noen særlig relasjon til Norge, og ser frem til å komme tilbake til Danmark.