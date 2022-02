Vil løse lakselusproblemet

Stavanger-selskapet Fishency har utviklet en digital lakselusteller som vil gi fiskeoppdrettere mye bedre kontroll og mulighet til å redusere næringens største utfordring, lakselus.

Dagens fysiske tellinger unøyaktige, og gir et dårlig grunnlag for å sette inn de riktige tiltakene for å redusere lakselusproblemet.

Forsker Ørjan Karlsen i Havforskningsinstituttet sier den nye teknologien er et viktig steg for å få bukt med lakselusproblemet i oppdrettsnæringen.