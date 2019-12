– Det har nok ein effekt.

Kristina Kvæstad er allereie elev ved Sauda vidaregåande skule, så ho er ikkje i tvil om kva ho hadde gjort viss nokon hadde tilbode henne 30.000 kroner for å gå på skulen.

– Då hadde eg sagt ja takk!

Det er nabokommunen Suldal som prøver å lokke ungdommane. For vel ikkje dei unge Sauda, reiser dei fort langt av gårde til Stavanger, Haugesund og Strand.

– Dette er eit forsøk på å snu trenden, seier Suldal-politikar Kari Vaage Gjuvsland (Ap).

Smelteverket Eramet Sauda vaker over bygda heilt innerst i Ryfylke. Hjørnesteinsbedrifta er bekymra for rekrutteringa, og håper fleire ungdommar vil gå på den lokale yrkeslinja. Foto: Jonas Rød

Dette skuleåret valde 25 prosent av tiandeklassingene frå Suldal Sauda vidaregåande. I 2015 var talet heile 80 prosent. Kommunen foreslår no å gi kvar elev 10.000 kroner årleg i tre år for å velje skulen heilt innerst i Ryfylke.

Arbeidsstokken blir eldre

Grunnen er at næringslivet i Suldal og Sauda sårt treng fornying.

– Eramet Sauda kjem til å skifte ut bortimot halve arbeidsstyrken sin i perioden frå 2019 til 2029, så behovet for nyrekruttering er betydeleg, seier Erik Aareskjold, som er HR-sjef ved smelteverket Eramet Sauda, som er hjørnesteinsbedrifta i bygda.

Då passar det dårleg at det i haust berre var éin elev som søkte på linja for kjemi og prosess.

– På sikt betyr sjølvsagt det at bedrifta vår og andre bedrifter vil mangle lærlingar i kjemi prosessfag og andre sentrale fag, som til dømes industrimekanikar, seier han.

Steinbrotet til Norsk Stein i Suldal. Foto: Magnus Stokka / NRK

Også i Suldal ser det mørkare ut framover.

– For augneblinken er lærlingsituasjonen veldig bra, men vi ser allereie til neste år at det kan bli litt problem, seier personalansvarleg Anne Tjordal i Norsk Stein i Suldal.

– Avhengig av kvarandre

– Kor viktig er Sauda vidaregåande for rekrutteringa?

– Skulen er veldig viktig. Eg tenker at heile næringslivet og yrkesskulen er veldig avhengig av kvarandre, seier ho.

Sauda vidaregåande skule. Foto: Magnus Stokka / NRK

No håper politikarane at pengane skal sørge for at fleire vel yrkesfag slik at kjemi og prosess-linja kan starte opp igjen frå hausten 2020.

– Vi må tenke annleis, vi må satse på eigen skule, seier Ap-politikar Gjuvsland.