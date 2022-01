Vil lette på skjenkerestriksjonene

Flere AP-ordførere ber regjeringen vurdere lettelser i den nasjonale skjenkestoppen. I Sandnes mener ordfører Stanley Wirak at det er det rom for en viss åpning fremover, hvis det ikke skjer noe dramatisk med smitteutviklingen. I første omgang vil han åpne restauranter, barer og puber frem til klokken tolv, så lenge smittevernet ivaretas.

I Stavanger sier ordfører Kari Nessa Nordtun at de er klare for å selv vedta lokale restriksjoner som er tilpasset det lokale smittenivået. Hun er klar for en forsiktig justering av skjenkereglene.