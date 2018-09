Vil ikkje utsetje bomringen

Trass i at ministeren opnar for å utsetje innføring av den nye bomringen, kjem ikkje fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal (KrF) til å gå inn for det. Ho viser til at ministeren krev at dei fire kommunane og fylkeskommunen er samde, dersom dei skal gjera endringar i den vedtatte planen.