Vil ikkje ta ansvar for forureining

Selskapet Aibel nektar å rydde opp i eit forureina område, som delvis ligg i sjøen, på eigedommen Aibel kjøpte på Risøy i Haugesund i 2020. Statsforvaltaren har pålagt selskapet å ordne opp, men Aibel meiner at forureininga er frå før 1980-åra og at dei ikkje har noko ansvar for den, skriv Haugesunds Avis.