Vil ikke til Stord for å føde

Jordmødre ved Haugesund sjukehus reagerer på at Helse Fonna ønsker at flere normalfødsler skal skje på Stord, skriver Haugesunds Avis. Jordmor og tillitsvalgt Hildegunn Enge tror det er få gravide i Haugesund som ønsker å dra til Stord for å føde.