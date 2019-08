Vil ikke støtte Hernes

Ordførerkandidat for FRP, Leif Arne Moi Nilsen vil ikke støtte Høyres John Peter Hernes som ordfører etter valget. Årsaken er at Høyre ikke vil fjerne rushtidsavgiften. Dette er et ultimatum sier Moi Nilsen. Hernes ble orientert om dette i dag.