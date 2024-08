Torsdag kveld trakk KrF-leder Olaug Bollestad seg som leder i partiet. Nestleder og fungerende leder i KrF, Dag-Inge Ulstein, står imidlertid fast på at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

Han ønsker heller ikke være partileder på lang sikt.

– Den beslutningen står fortsatt ved lag, sier Ulstein til NRK.

KrF må sette sammen partiledelsen på nytt. KrF-ledelsen har ikke svart på om det er aktuelt å ha et landsmøte allerede i høst for at partiet skal kunne velge ny partiledelse før de går inn i det viktige valgåret 2025.

– Jeg håper Ulstein ombestemmer seg, sier Frode Bøthun, leder i Sogndal KrF.

Torsdag kveld varslet Bollestad at hun har valgt å trekke seg som leder i KrF. Foto: Hanna Johre/NRK

Partiet har ligget jevnt under sperregrensen på 4 prosent i meningsmålinger de siste årene, og har ambisjoner om å få flere representanter inn til Stortinget igjen, slik de hadde før valget i 2021.

KrF har i dag tre stortingsrepresentanter.

Det er kun Bollestad som den eneste av tre stortingsrepresentanter som har varslet at hun vil ta gjenvalg til Stortinget. Men hun svarte ikke i går på om hun fortsatt ønsker å ta gjenvalg.

Hverken nestleder Dag-Inge Ulstein eller tidligere partileder Kjell Ingolf Ropstad vil ta gjenvalg.

Nå er det knyttet spenning til om nestleder Ida Lindtveit Røse vil stille seg til disposisjon som ny partileder. Torsdag kveld ville hun ikke svare på om det er aktuelt.

Langt møte

Partiet holdt et over syv timer langt krisemøte torsdag, som endte med at Olaug Bollestad varslet slutten på sin lederrolle. Ulstein understreker at de har stor respekt for valget.

Torsdag kveld varslet Bollestad at hun har valgt å trekke seg som leder i KrF Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg tror jeg bruker ordene som Olaug sa i går, dette var hennes beslutning. Partiet har vært i en veldig krevende situasjon. Ingen på møtet i går ønsket at partiet skulle komme i den situasjonen. Olaug tok beslutningen i går at hun ønsket å gå av, og det respekterer vi, sier Ulstein.

Han sier at sentralstyret trengte det lange møtet for å snakke gjennom saken.

– Et langt møte betyr ikke bety noe annet enn nettopp det. Det var en veldig respektfull tone under møtet, sier Ulstein.

– H ar opplevd at vi er et samla parti

Dag-Inge Ulstein holder fast ved at han ikke tar gjenvalg. Foto: NRK

Ulstein insisterer på at KrF er et samlet parti.

– Vi skulle alle ønske at vi ikke er der vi var i dag, og jeg har respekt for det Olaug har sagt. På Olaug sin vakt så har laget blitt samla. Jeg tror veldig mange i partiorganisasjonen og grasrota har opplevd at vi er et samla parti. Olaug har løfta fram mange profiler rundt i landet. Selv om det oppleves dramatisk nå, er det et samla parti.

Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus mener KrF er i totalt limbo.

– De må fylle sentrale lederposisjoner på nytt, både leder, første og andre nestleder. Stortingsgruppa blir totalt utradert, sier politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus.

Vidar Udjus, politisk redaktør Fædrelandsvennen Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg går ut fra at Bollestad trekker seg også der, Vi får et nytt Kristelig Folkeparti, sier Udjus.

Fylkeslederen i Rogaland har tillit til Bollestad

– Jeg tenker at det har vært krevende dager. Det var en forventning om at det måtte komme en avklaring. Vi må vite hvor veien går videre, og det fikk vi jo i går, sier Siri Bloch Lindtveit, fylkesleder i KrF Rogaland.

Hun sier at det har vært tøft med mediestormen som har vært de siste ukene.

– Det har egentlig vært det mest krevende. Vi har fulgt saken gjennom media. Det har vært mye lekkasjer og vi har ikke fått ro til å ha en prosess.

Siri Bloch Lindtveit, fylkesleder i KrF Rogaland. Foto: Joan Rege / NMS Gjenbruk

I går kveld var lokallagslederne i Rogaland samlet på et planlagt kurs.

– Det var en prega gjeng. Men jeg oppfatter òg at det er vilje og muligheter til å finne en vei videre. Vi må bare få litt tid til å fote oss, til å finne balansen igjen og fotfeste. Så vet jeg at det er en gjeng i Rogaland som er klar.

– Hva tenker du om at Olaug Bollestad gikk av?

– Olaug, altså, hun er jo ei fantastisk dame. Hun har gjort en vanvittig innsats som partileder. At hun velger å trekke seg har jeg forståelse for. Men hun er jo ennå med på laget.

Fylkeslederen sier at nominasjonsprosessen frem mot neste stortingsvalg er i full sving, men vil foreløpig ikke si noe om Bollestad sin rolle her.

– Det er mange gode folk i KrF, og jeg har tillit til at med en god prosess i de rette organene i partiet vil vi finne en god vei videre for partiet, sier Morten Helland, Bømlo-ordfører og fylkesleder i Vestland KrF.

Historien om Bollestad ikke over

Samtidig er ikke historien om det gamle KrF over, ifølge Udjus.

– ingen vil si hvorfor Bollestad valgte, i hermetegn, å trekke seg, og når Ulstein sier at de er et samlet lag så er det åpenbart at det i alle fall ikke er riktig. Så vi har ikke sett det siste av hva som egentlig har skjedd de siste dagene og timene.

Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk mener det som har skjedd i partiet bærer preg av en brutal maktkamp.

Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk Foto: NRK

– Noen har snakket sammen, og går forbi demokratiet. Den landsmøtevalgte partilederen blir forsøkt avsatt, og det er ikke medlemmenes og de tillitsvalgte vilje som blir gjennomført, men en gruppe i Oslo som bestemte seg for at her må det legges press på Bollestad for å trekke seg. Et press hun ikke klarte å stå imot.

Selbekk sier han tror Olaug Bollestad tok beslutningen for å bevare verdigheten, hun ville ha kontroll på dette selv.

– Men det er jo ikke hele historien, for det er en forhistorie her med et veldig press lagt på henne, og der man til slutt brukte et varsel her for å vippe henne over kampen.

Selbekk tror ikke at vi kommer til å høre mer om varselet.

Statsviter Svein Tuastad er skeptisk til uttalelsen om at dette er Bollestad sitt eget valg.

– Det er egentlig bare tull. Det er mye som tyder på at hun kanskje vil fortsette, men når hun kan si at det er hennes eget valg for historiebøkene, så ser det ut som at det er hun som har styrt denne prosessen. Men alle som har fulgt med i det som har skjedd i KrF de siste ukene, vet at sånn har det ikke vært.

Svein Tuastad, statsviter. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Tuastad sier at situasjonen de siste ukene har vært en stor krise.

– Hun skapte uker som har vært helt elendige for KrF, på grunn av et utfall som var helt opplagt. Det er blant den største typen krise partiet kan ha når det er vondt blod i ledelsen. Man får ikke gjort noe politisk når det gjelder å fremme saker. Alt blir lammet av konflikt, og det blir en frustrasjon blant medarbeiderne.