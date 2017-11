Vil ikke ha bevæpnet politi

Politimestrene i Oslo, Bergen og Trondheim vil ha bevæpnet politi. Men politimester i Sør-Vest politidistrikt Hans Viik er imot. Erlend Bjørnestad er hovedtillitsvalgt for politiets fellesforbund i Sørvest politidistrikt og han sier at mange av hans medlemmer mener tiden nå er moden for å bevæpne politiet.