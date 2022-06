Vil ikke gjenåpne Ålgårdbanen

Kommunedirektøren i Sandnes mener det ikke er grunnlag for å gjenåpne Ålgårdbanen, og foreslår at den blir tatt ut av det nasjonale jernbanenettet for godt, skriver Sandnesposten.

Kommunedirektøren i Sandnes mener nytten av Ålgårdbanen ikke vil stå i forhold til kostnaden med å gjenåpne den gamle jernbanestrekningen til Ålgård.