Vil hjelpe skadde oljearbeidarar

Oljearbeidarar som meiner dei har fått varige skader etter arbeid i Nordsjøen i pionertida får nå saka si opp for Stortinget. Det er Framstegspartiet som meiner at staten har eit moralsk ansvar for å gi dei skadde oljearbeidarane oppreising.