Vil heller jobbe i kommuner

Tolv jordmødre sluttet i fjor ved Stavanger universitetssjukehus, og flere av dem har fått jobb i ulike kommune, skriver Aftenbladet.

Gunstigere arbeidstider og en mer forutsigbar hverdag får mange jordmødre til å heller ta jobb i kommunene.

Stavanger kommune og Stavanger universitetssjukehus er nå i gang med et prosjekt som skal teste ut mulige løsninger for å dekke behovet for jordmødre begge steder.