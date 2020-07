Vil har færre passasjerer

LOs helikopterutvalg krever at all helikopterflyging med 19 passasjerer dvs. full kabin må opphøre. Helsemyndighetene er klar i sin anbefaling om at det ut fra smittevernhensyn bør være et ledig sete mellom passasjerene, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø som leder helikopterutvalget.