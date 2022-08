Vil ha Stortinget til å overstyre regjeringa

Raudt vil ha Stortinget til å overstyre regjeringa i straumsaka. Det seier nestleiar i partiet Marie Sneve Martinussen.

Etter at statsministeren og energiministeren ikkje kunne love ordførarane noko på møtet tysdag kveld, ynskjer ho meir kraftfulle tiltak.

Martinussen vil at Stortinget skal gje ordførarane i Rogaland og på Sørlandet det dei ber om: å hindre kraftprodusentane å tappe magasina for eksport og makspris for straumkundane.