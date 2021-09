Vil ha større cruiseskip

Karmsund Havn vil sprenge vekk 500 kubikk med stein for å gjøre Garpaskjærskaien i Haugesund dypere slik at enda større cruiseskip kan komme på besøk, skriver Haugesunds Avis.

Karmsund Havn ønsker et raskt svar fra Statsforvalteren slik at de kan gi beskjed til rederier at kaien vil være klar til neste sesong.

Statsforvalteren har ennå ikke avgjort om saken kan unntas offentlig høring, som tar åtte uker.