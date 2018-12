Vil ha sjakk-VM i Stavanger

Ordfører Christine Sagen Helgø har startet arbeidet med å få på plass finansieringen av et sjakk-VM i 2020.

– Stavanger er riktig sted for et så stort mesterskap, fordi vi har bygget opp et sjakkmiljø her etter mange år med Norway Chess, sier Helgø.