Vil ha sikkerhetskurs

Trygg Trafikk vil at alle som kjøper ATV i Norge skal få tilbud om et sikkerhetskurs. NRK meldte sist uke at Trygg Trafikk mener det er store mørketall når det gjelder ATV-ulykker. Nå er Trygg Trafikk i gang med å lage et slikt kurs.