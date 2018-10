Vil ha omkamp om Sørlandsbanen

Svenske SJ har sendt klage til Jernbanedirektoratet, etter at britiske Go Ahead vant anbudsrunden om å drifte togstrekningene på Sørlandet. SJ mener pristilbudet til Go Ahead er urealistisk, skriver Aftenposten. Derfor vil de ha vedtaket omgjort.