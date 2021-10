Vil ha mer for vindkraften

Ordfører i Bjerkreim Kjetil Slettebø (Sp) mener regjerings forslag til økonomisk kompensasjon for vertskommuner for vindkraft er for liten, skriver Dalane Tidende.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at kommunene skal få ett øre per kilowatt-time.

Slettebø mener dette er for lite, og håper den nye regjeringen vil komme med et opplegg som vil gi bedre uttelling for vindkraftkommunene.