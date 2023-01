Vil ha inntekter fra havvindutbygging

Utsira vil ha både sikre inntekter og varige arbeidsplasser av havvindutbyggingen Utsira nord. I dag er det høringsfrist for regelverket som skal legges til grunn når selskap skal søke konsesjon for å bygge ut og drive 140 havvindmøller. – Nå risikerer kommunen å ikke få noe igjen for dette, og det vil vi ikke akseptere, sier ordfører Marte Eide Klovning. Kommunen må avgi to tredjedeler av sitt havareal til vindkraftutbyggingen